2021-2022 sezonuna iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor geride kalan 27 haftada 66 puan topladı. En yakın rakibi Konyaspor’un 17 puan önünde yer alan Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan edebilmesi için kaç puana ihtiyacı olduğu merak ediliyor.

Trabzonspor evinde 355 gündür kaybetmiyor

Ligde 66 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 355 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon da 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi. Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında mağlubiyet almayan tek takım konumunda da bulunuyor.

Hedef çifte kupa

Trabzonspor, Süper Lig’in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam ediyor. Bordo-mavili ekip çeyrek finalde 1 Mart Salı günü Antalyaspor'u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çeyrek final müsabakaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek.

Trabzonspor'un şampiyon olması için kaç puan yeterli? Trabzonspor kaç puan daha alırsa şampiyon olur?

Süper Lig'in sona ermesine 11 hafta kaldı. Trabzonspor'u 49 puanlı Konyaspor, 46 puanlı Medipol Başakşehir, 46 puanlı Fenerbahçe, 45 puanlı Adana Demir ve 44 puanlı Beşiktaş takip ediyor.

Geride kalan 11 haftada zirve yarışı veren ekipler tüm maçlarını kazansa da avantaj Trbzonspor'da bulunuyor. Bordo-mavili ekip kalan 11 maçta 16 puan topladığında şampiyonluğunu ilan edebilecek. Bu ise 5 galibiyet, 1 beraberliğe karşılık geliyor. Kısacağı Trabzonspor kalan 11 maçın 5'ini bile kaybetse şampiyonluğa ulaşacak.

17 puanla en yakın rakibinin önünde zirvede yer alan Trabzonspor, önündeki 6 maçtan 16 puan çıkarması durumunda şampiyonluğu ilan edecektir. Bu da Trabzonspor’un 33.haftada yani bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi anlamına geliyor.

Süper Lig tarihinde en erken şampiyonluğunu ilan eden takım unvanı Fenerbahçe’ye ait. Fenerbahçe, Fenerbahçe 2013-2015 sezonunda bitime 3 hafta kala 10 puan farkla şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe 27 Nisan 2014'te ilan ettiği şampiyonlukla 'ligin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı' olmuştu.

Şayet Trabzonspor 33.hafta sonunda şampiyonluğunu ilan ederse en erken şampiyonluğa ulaşan takım olacak. Süper Lig'de 33.hafta 15-17 Nisan haftasında oynanacak.