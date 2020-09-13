  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor'un, İstanbul takımlarına karşında yenilmezlik serisi son buldu
Spor

Trabzonspor'un, İstanbul takımlarına karşında yenilmezlik serisi son buldu

Yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1 yenilen bordo-mavililerin, İstanbul temsilcileri karşısında 581 günlük yenilmezlik serisi sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-09-13 22:30:01 -
Trabzonspor'un, İstanbul takımlarına karşında yenilmezlik serisi son buldu

TRABZON (AA) - Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1 mağlup olan Trabzonspor, sezona kötü bir başlangıç yaparken İstanbul takımları karşısında da yenilmezlik serisini bıraktı.

2018-2019 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde mağlubiyet yaşamayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle 581 gün sonra sahadan puansız ayrıldı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 13 maçta 5 galibiyet alırken, 8 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı.


- Beşiktaş'tan iyi başlangıç


Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından aldığı rahat galibiyetle sezona iyi başlangıç yaptı.

Siyah-beyazlıların gollerini 29. dakikada Boyd, 64. dakikada penaltıdan Mensah ve 74. dakikada Lens kaydetti.


- İlk maçında cezalı duruma düştü


Trabzonspor'un karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tek yeni transferi Flavio, gördüğü kırmızı kartla cezalı konuma düştü.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Atiba'yı düşürerek penaltıya neden olan ve ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan Brezilyalı oyuncu, gelecek hafta Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı
Dünya

Doğu Akdeniz’de gerilim varken Mısır'ın kuzeyinde tehlikeli gelişme! Rusya 15 savaş gemisi konuşlandırdı

Mısır'ın kuzeyindeki, Suriye ile Kıbrıs arasında konuşlandırılan 15 Rus savaş gemisinin fotoğrafları ortaya çıktı.
Mustafa Destici'den sert çıkış: Misliyle iade ediyorum
Gündem

Mustafa Destici'den sert çıkış: Misliyle iade ediyorum

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında İmam Hatipliler hakkında söylediği skandal sözler nedeniyle Erol Müt..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı