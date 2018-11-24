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Trabzonspor'un İranlı futbolcusu Hosseini sakatlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:51
Trabzonspor'un İranlı futbolcusu Hosseini sakatlandı


TRABZON (AA) - Trabzonspor'un İranlı futbolcusu Majid Hosseini'nin, ülkesinin milli takımında sakatlandığı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Hosseini'nin İran Milli Takımı'nın son hazırlık maçı öncesinde sol arka uyluk kas grubunda yaşadığı ağrı şikayetiyle kadrodan çıkartıldığını belirtti.

Futbolcunun Trabzon'a gelmesinin ardından muayene edildiğini aktaran Bozdoğan, "Oyuncumuzun Trabzon'da yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonucunda sol arka uyluk kas grubunda minimal kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuz, 7-10 gün içinde forma giyebilecek düzeye gelebilecektir." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:51
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