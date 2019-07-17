Trabzonspor’un hazırlık maçları programı belli oldu
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’da sürdürecek olan Trabzonspor’un burada oynayacağı maçlarının programı belli oldu.17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’da sürdürecek olan Trabzonspor’un burada oynayacağı maçlarının programı belli oldu.
Bordo-mavililerin Avusturya kampında karşılaşacağı rakipler şöyle:
22.07.2019 Trabzonspor - Haladas Szombathely (Macaristan)
23.07.2019 Trabzonspor - Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri)
25.07.2019 TSG 1899 Hoffenheim (Almanya) - Trabzonspor
27.07.2019 Parma Calcio 1913 (İtalya) - Trabzonspor
29.07.2019 Hellas Verona (İtalya) - Trabzonspor
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