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Trabzonspor’un hazırlık maçları programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’da sürdürecek olan Trabzonspor’un burada oynayacağı maçlarının programı belli oldu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
Trabzonspor’un hazırlık maçları programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’da sürdürecek olan Trabzonspor’un burada oynayacağı maçlarının programı belli oldu.


Bordo-mavililerin Avusturya kampında karşılaşacağı rakipler şöyle:



22.07.2019 Trabzonspor - Haladas Szombathely (Macaristan)


23.07.2019 Trabzonspor - Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri)


25.07.2019 TSG 1899 Hoffenheim (Almanya) - Trabzonspor


27.07.2019 Parma Calcio 1913 (İtalya) - Trabzonspor


29.07.2019 Hellas Verona (İtalya) - Trabzonspor

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:09
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