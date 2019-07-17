Trabzonspor’un hazırlık maçları programı belli oldu Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’da sürdürecek olan Trabzonspor’un burada oynayacağı maçlarının programı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’da sürdürecek olan Trabzonspor’un burada oynayacağı maçlarının programı belli oldu.

Bordo-mavililerin Avusturya kampında karşılaşacağı rakipler şöyle:



22.07.2019 Trabzonspor - Haladas Szombathely (Macaristan)

23.07.2019 Trabzonspor - Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri)

25.07.2019 TSG 1899 Hoffenheim (Almanya) - Trabzonspor

27.07.2019 Parma Calcio 1913 (İtalya) - Trabzonspor

29.07.2019 Hellas Verona (İtalya) - Trabzonspor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.