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Trabzonspor'un gündemindeki Sturridge İstanbul'a geldi

19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:52
Trabzonspor'un gündemindeki Sturridge İstanbul'a geldi


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor'un kadrosuna katmayı düşündüğü İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.

Menajerliğini yapan amcası ve annesiyle İstanbul Havalimanı'na gelen Sturridge, buradan özel bir araçla ayrıldı.

İngiliz oyuncunun daha önce bir kez daha Türkiye'ye gelen annesi ve amcasıyla temaslarda bulunan bordo-mavili yetkililerin, Sturridge ile gerçekleştirilecek son görüşmelerin ardından transferi netleştirmesi bekleniyor.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:52
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