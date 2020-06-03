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Spor

Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu ameliyat edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-03 16:10:06 -
Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu ameliyat edildi

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu, omzundan ameliyat edildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, omzundan ameliyat olan genç kaleciyi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Tüm gençlere olduğu gibi genç file bekçisine de değer verdiklerine işaret eden Ağaoğlu, "Hem okulunda hem de futbolda çok başarılı. İnşallah tedavi sürecini bir an önce tamamlayarak daha da güçlenerek aramıza katılacak. Tekrar 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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