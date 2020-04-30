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Spor

Trabzonspor'un eski yıldızından çarpıcı sözler: Galatasaray’ı yenmek şampiyonluk gibiydi

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Emmanuel Mas, Türkiye'deki kariyerine dair önemli demeçlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:21:00 - 2020-04-30 13:25:41
Trabzonspor'un eski yıldızından çarpıcı sözler: Galatasaray’ı yenmek şampiyonluk gibiydi

“Galatasaray’ı yenmek şampiyonluk gibiydi”

Kısa bir süre de olsa Trabzonspor forması giyen Arjantinli sol bek Emmanuel Mas, ülkesinde San Juan Belediyesi’nin resmi sitesine konuştu. Kariyeri hakkında değelendirmeler yapan Mas, “Türkiye bambaşka bir kültür, insanlar İngilizce bilmiyorlardı çok olumlulardı. Türkçenin çok zor olduğunu bildikleri için bana çok yardımcı oldular. Tüm ekibin ve taraftarların adını bağırıyorlar. Bir maçta Galatasaray'ı yendik, ülkenin en iyi takımlarından birini… sanki şampiyonluğu kazanmışız gibi kutladık. 5000 taraftar bizi destekledi. Türkiye'den de döndüm çünkü Lucrecia (eşi) çok duygusal. Arkadaşlarını ve ailesini çok özledi” ifadelerini kullandı.

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