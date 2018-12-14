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Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki kozları Rodallega ve Ekuban

- Burak Yılmaz'ın yokluğunda bu sezon ilk 11'de forma şansı bulan ve 7 golle takımının en golcü oyuncusu olan Rodallega, Türkiye'de 3 sezonunda da siyah-beyazlı takım karşısında 6 lig maçında fileleri 5 kez havalandırdı- Karadeniz ekibinde, yedek kulübesinden oyuna girerek skora katkı yapan Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban ise ligde attığı 3 gol ile 59 dakikaya 1 gol sığdırdı, son 2 haftada takımına önemli katkı yaptı

14 Aralık 2018 Cuma 11:02
Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki kozları Rodallega ve Ekuban


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında ağırlığını hissettiren Trabzonspor'un hafta sonunda Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçta gol güvenceleri Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban olacak.

Burak Yılmaz'ın yokluğunda bu sezon ilk 11'de forma şansı bulunan Rodallega, 7 golle takımının en golcü oyuncusu olurken Türkiye'de 3 sezonunda da siyah-beyazlı takım karşısında 6 lig maçında fileleri 5 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibinin bu sezon İngiltere'nin Leeds United Kulübünden satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Caleb Ekuban da yedek kulübesinden takıma önemli katkı yaptı. Gana Asıllı İtalyan oyuncu, ligde attığı 3 gol ile forma giydiği 59 dakikaya 1 gol sığdırdı, son 2 hafta da Kayserispor ve Atiker Konyaspor'a attığı gollerle performans olarak da yükselişe geçti.


- Rodallega'nın maçları


Atiker Konyaspor maçında penaltıdan attığı golle 3 haftalık suskunluğunu bozan Kolombiyalı futbolcu, bordo-mavili takımda Burak Yılmaz'ın yokluğunda daha çok forma şansı bulduğu bu sezonda 7 golle takımının en golcü oyuncusu durumunda.

Karadeniz ekibi, Rodallega'nın gol attığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 11 puan topladı.

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega'nın Beşiktaş karşısındaki gol istatistiği ise dikkati çekiyor.

Türkiye'de geçirdiği 3 sezonda da Beşiktaş'a gol atmayı başaran Rodallega, Akhisarspor ve Trabzonspor formaları altında siyah-beyazlı takım karşısında oynadığı 6 lig maçında rakip fileleri 5 kez havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, Türkiye'de ilk sezonunda (2015-2016) Akhisarspor'un evinde Beşiktaş ile oynadığı ve 3-3 biten karşılaşmada takımının 3 golünü kaydeden isim oldu.

2016-2017 sezonunda ise Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olduğu maçta 1 gol atan Kolombiyalı oyuncunun, bu karşılaşmanın uzatma dakikalarında santra çizgisinden yaptığı vuruşta kaleciyi geçen top üst direkten dönmüştü.

Rodallega, geçen sezon da ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve 2-2 tamamlanan karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti. 77. dakikada oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, 3 dakika sonra kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.


- Kulübedeki golcü Ekuban


Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan oyuncusu Caleb Ekuban, 3 golünü de yedek kulübesinden sahaya girerek attı.

Bordo-mavili takımda ilk 11'de sahaya hiç çıkamayan forvet oyuncusu, 10 maçta 177 dakika görev yaptı, 3 gol attı.

Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atan Ekuban, 59 dakikaya 1 gol sığdırdı. Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı 3 maçı da kazanarak 9 puan elde etti.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:02
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