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Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor

- Bordo-mavililer, kuvvet çalışması yaptı

21 Temmuz 2019 Pazar 14:53
Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor


LINZ (AA) - Trabzonspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Linz kentinde dün kampa giren bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah yağmur altında antrenman gerçekleştirdi.

İzinli olan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yer almadığı antrenmana kampta bulunan tüm futbolcular katıldı. Hafif sakatlığı bulunan Majid Hosseini, takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanın ilk bölümünde, sahaya getirilen aletlerle kuvvet çalışması yapıldı. Zaman zaman oyuncuların zorlandığı bu çalışma sırasında Ünal Karaman, futbolcularla yakından ilgilendi.

Antrenmanın bir bölümünde ise her futbolcu, oda arkadaşını sırtına alarak taşımaya çalıştı. Son bölümde dar alanda pas çalışması yapıldı.


- Taraftarlardan meşaleli destek


Kampın ikinci günündeki antrenmanı izlemeye çok sayıda taraftar geldi.

Sahanın taraftarların izlediği alana yakın olması nedeniyle bir grup taraftar, yüksek bir tepeye çıktı. Taraftarlar, bordo-mavi renklerde meşale yakarak takıma destek verdi.


- İlk hazırlık maçına çıkıyor


Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın TSİ 19.00'da Grein Stadı'nda Macaristan 2. Lig ekiplerinden Haladas ile yapacak.

Kampta toplam 5 hazırlık maçı oynayacak bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman'ın, ilk karşılaşmada ağırlıklı olarak genç oyunculara forma vermesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:53
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