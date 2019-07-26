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Trabzonspor'un Avusturya kampı

- Bordo-mavililer, yarın 3. hazırlık maçında İtalya'nın Parma takımı ile karşılaşacak

26 Temmuz 2019 Cuma 10:10
Trabzonspor'un Avusturya kampı


LINZ (AA) - Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, yarın kamptaki 3. hazırlık maçını İtalya'nın Parma takımıyla oynayacak.

Linz kentinde ilk hazırlık maçında genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Haladas ile golsüz, daha sonra as kadroyla oynadığı Hoffenheim maçından da 3-3 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, bu kez Parma ile Ottensheim kasabasında TSİ 19.30'da karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Karadeniz ekibi, 4. hazırlık maçını da 29 Temmuz'da da Verona takımı ile yaptıktan sonra 10 günlük kampı tamamlayarak Trabzon'a dönecek.


- İzin günü


Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Hoffenheim maçının ardından futbolculara 1 gün izin verdi.

20 Temmuz'da Avusturya'ya gelen bordo-mavililer, kampın 7. gününü izinli olarak geçirecek.


- Tek eksik Obi Mikel


Trabzonspor'da Ganalı Caleb Ekuban'ın da kampa katılmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin verilen Obi Mikel'in Trabzon'da takıma katılacağı ve bordo-mavili futbolcuya imza töreni düzenleneceği öğrenildi.


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:10
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