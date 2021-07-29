  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ukrayna'dan destek mesajı: Yarın Türkiye'ye uçacak
Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
THY’den açıklama! Ücretsiz değişiklik ve iade hakkı...
Kocaeli'de 3 ticari taksinin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
Spor Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi netleşti
Spor

Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi netleşti

Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde'yle kozlarını paylaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 23:50:00 -
Trabzonspor'un Avrupa'daki rakibi netleşti

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay