  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul Başakşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı
Yangın bölgelerine uçuşu olanlar dikkat! THY duyurdu
İşte Afgan göçüne karşı alınan 3 önlem!
Meteoroloji'den yangın bölgeleri için uyarı
Spor Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu
Spor

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 08:37:00 -
Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu

Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay