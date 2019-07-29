0553 313 94 23

Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü

- Bordo-mavili kulübün kuruluşunun 52. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında eski futbolcu Cemil Usta'nın hatırasına Dozer Cemil Usta Doğa Parkı'nın açılışı yapılacak

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:06
Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, 52. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kutlamalara 2 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda başlanacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Anıtı'ndaki çelenk töreni ve kulübümüzün kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlerin anısına yapılacak saygı duruşundan sonra etkinliklere Akyazı Stadyumu'nda devam edilecektir. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da, Süper Lig'in 2019-2020 sezonuna adı verilen kulübümüzün efsane futbolcusu Cemil Usta'nın hatırasına 'Dozer Cemil Usta Doğa Parkı' açılışı yapılacak ve kuruluş yıl dönümümüz anısına 52 ağaç dikilecektir. Kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılacak tüm etkinliklere camiamız ve taraftarlarımız davetlidir."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:06
  1. Dozer Cemil Usta Doğa Parkı
  2. Trabzon
  3. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaynak yaparken patlama sonucu yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti
    1. Kaynak yaparken patlama sonucu..
    2. ‘15 Temmuz’da sokakta ve sosyal..
    3. Manisa’da biyoteknik mücadele ile..
    4. Sivas’ta trafik kazası: Anne ve çocuğu..
    5. Kaçak elektrikte çığır açtılar! Kaçak..
    6. "İran tankerine el konulması nükleer..
    7. Gevaş’ta 150 paket kaçak sigara ele..
    8. Başkan Gürkan engelli gence akülü..
    9. Aygaz, kültürel gelişime desteğini..
    10. Başkan Atay’a işaret diliyle teşekkür..
    11. Akhisar’da açık hava konserleri..
    12. Hedef sağlık turizmi
    13. Bıçaklı saldırı sonrası Arsenal'dan..
    14. Muhasebeciler tekne turunda buluştular
    15. Feslikan’da şampiyon Balaban oldu
    16. Bayramda Belediye Mezbahanesi hizmet..
    17. Hama’ya hava saldırısı: 5 ölü, 9 yaralı
    18. Boyabat’ta kazada 19 koyun telef oldu
    19. Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma..
    20. Ezginin Günlüğü Güzel Geceler’de sahne..
    21. Otomobil dağa çarptı: 4 yaralı
    22. Çin, Hong Kong’daki “korkunç”..
    23. Mardin’deki yangın 24 saat sonra..
    24. (Özel) Çatı katından atılan 2,5..
    25. Nijerya'daki Boko Haram saldırısı
    26. Yastıktaki dikiş izinden yola çıkan..
    27. Siirt’te 2 terörist ölü olarak ele..
    28. 112 çağrı merkezine yapılan ihbarların..
    29. Çocuklar Kartal’da mutlu gülümsüyor
    30. Siirt'te terör operasyonu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!