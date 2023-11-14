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Spor Trabzonspor'un 2.01’lik dev forvetinden taraftara hediye!
Spor

Trabzonspor'un 2.01’lik dev forvetinden taraftara hediye!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 14:09:00 -
Trabzonspor'un 2.01’lik dev forvetinden taraftara hediye!

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bir taraftara imzalı krampon hediye edecek.

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com'un yaptığı açıklamaya göre, uygulama üzerinden armağan edilecek Paul Onuachu’nun imzalı kramponuna, Trabzonspor Fan Token sahibi bir taraftar sahip olacak.

Kulübün Resmi Fan Token Partneri Socios.com uygulamasını indirip, dünyanın birçok farklı ülkesinden Trabzonspor’un bazı kararlarına katılarak oy kullanan Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlar, bu sezonun başında Nicolas Pepe’nin forma numarasını belirlemişlerdi.

Dünya genelinde 100’den farklı ülkeden Socios.com uygulamasını indirerek, Trabzonspor Fan Token alan bordo mavili taraftarlar, takımları ile olan etkileşimlerinde de geçen sezon Roma, Atletico Madrid gibi dünyanın önde gelen kulüplerini de geride bırakmışlardı.

Japonya’dan Arjantin’e, Nijerya’dan çok sayıda Avrupa ülkesine kadar on binlerce taraftar Socios.com uygulamasında, "Bize her yer Trabzon!" diyerek Trabzonspor Fan Token sahibi olmuştu.

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