Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür hastaneye kaldırıldı! Durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Konyaspor'u kendi sahasında konuk eden Trabzonspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Trabzonspor, kendi evinde Konyaspor'u ağırlıyor.
Zorlu mücadelede bordo mavili ekipte forma giyen Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sedye ile oyundan alındı.
Hastaneye kaldırıldı
CNN Türk'te yer alan habere göre; Ömür'ün durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.