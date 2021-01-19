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Gündem Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür hastaneye kaldırıldı! Durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Gündem

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür hastaneye kaldırıldı! Durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Konyaspor'u kendi sahasında konuk eden Trabzonspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 20:39:00 -
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür hastaneye kaldırıldı! Durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Trabzonspor, kendi evinde Konyaspor'u ağırlıyor.

Zorlu mücadelede bordo mavili ekipte forma giyen Abdülkadir Ömür, sakatlanarak sedye ile oyundan alındı.

Hastaneye kaldırıldı

CNN Türk'te yer alan habere göre; Ömür'ün durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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