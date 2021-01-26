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Spor Trabzonspor’dan Visca hamlesi
Spor

Trabzonspor’dan Visca hamlesi

Trabzonspor, Visca'nın transferi için girişimlere başladı. Başakşehir'li oyuncunun da Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ile çalışmaya sıcak bakması bordo-mavilileri bu transfer için umutlandırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 15:45:00 - 2021-01-26 15:46:06
Trabzonspor’dan Visca hamlesi

Trabzonspor'u üst sıralara doğru tırmanışa geçiren Abdullah Avcı'nın, ara transferde en çok istediği isimlerden birisi de eski talebesi Edin Visca... Bordo-mavililerin, takıma önemli bir ivme kazandıran tecrübeli teknik adamın talebini geri çevirmek istemediği ve bu transfer için şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi.

Edin Visca Trabzonspor'u umutlandırıyor

Sabah'ın haberine göre yönetimin, önümüzdeki günlerde Medipol Başakşehir'le 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu için masaya oturması bekleniyor. Visca'nın da Trabzonspor'a gelmek istemesi Fırtına'yı bu transfer için umutlandırıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Edin Visca için bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada 'Bize gel' kampanyası başlatmıştı.

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