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Spor

Trabzonspor'dan UEFA'ya karşı hamle

Trabzonspor, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 21:35:00 -
Trabzonspor'dan UEFA'ya karşı hamle

Trabzonspor, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verdi.

UEFA, Trabzonspor'un 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında katılmaya hak kazanacağı bir UEFA organizasyonuna katılmasını yasakladı.

Buna göre; Trabzonspor, bu sezon şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek.

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