Trabzonspor'dan UEFA'ya karşı hamle
Trabzonspor, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağını açıkladı.
Trabzonspor, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacağını duyurdu.
Ne olmuştu?
UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesine karar verdi.
UEFA, Trabzonspor'un 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında katılmaya hak kazanacağı bir UEFA organizasyonuna katılmasını yasakladı.
Buna göre; Trabzonspor, bu sezon şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek.