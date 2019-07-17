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Trabzonspor'dan sürpriz kaleci hamlesi! Anlaşma sağlandı

Trabzonspor, TFF 1.lig takımlarından Altınordu'da forma giyen genç file bekçisi Erce Kardeşler ile anlaşma sağladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:17
Trabzonspor'dan sürpriz kaleci hamlesi! Anlaşma sağlandı

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan kaleci Erce Kardeşler'in Trabzonspor'un 20 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılmak için vize işlemlerini yapacağı belirtildi.

Altınordu ve Trabzonspor'un bonservis ücreti konusunda prensip anlaşmasına vardığı, İzmir ekibinin kalecinin bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı öğrenildi.

Bursaspor'da futbola başlayan Erce, Dardanelspor altyapısında oynadıktan sonra Yeşil Bursa'da profesyonel oldu. 2013 yılında Altınordu'ya transfer olan kaleci Erce, ilk yılında deneyim kazanması için Altınordu'nun pilot takımı Gümüşordu ile Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etti. 2014-15'te İzmir ekibinin U21 takımında görev alan Erce, bir sonraki sezon 1. Lig'de 3 kez şans buldu. Son 3 sezonda A takımın kalesini koruyan başarılı eldiven, 1. Lig'de 98 müsabakaya çıktı. Geçen sezon Belçika ekibi Standard Liege'nin kapısından dönen Erce'nin ağabeyi Arda Kardeşler Süper Lig'de hakemlik, babası Eser Kardeşler ise teknik direktörlük yapıyor.

Erce Kardeşler kimdir?

14 Mart 1995 tarihinde Çanakkale doğan Erce Kardeşler, futbola Bursaspor altyapısında başladı. Oyak Renault ve Yeşil Bursa takımlarında da forma giyen başarılı kaleci 2013 yılında Altınordu'ya transfer oldu. Ege temsilcisinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Erce, geçtiğimiz sezon çıktığı 34 maçta kalesinde 33 gol gördü.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:17
  1. İzmir
  2. Çanakkale
  3. Bursa
  4. Trabzonspor
  5. Erce Kardeşler
  6. Altınordu
  7. TFF 1. Lig

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