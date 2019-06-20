0553 313 94 23

Trabzonspor'dan sürpriz forvet hamlesi! Eren Derdiyok...

Trabzonspor son olarak Galatasaray forması giyen ve bonservisi elinde olan golcü oyuncu Eren Derdiyok için harekete geçti.

20 Haziran 2019 Perşembe 03:10
Trabzonspor'dan sürpriz forvet hamlesi! Eren Derdiyok...

Hugo Rodallega ile yeniden anlaşamayan ve forvet maliyet araştırmasına başladı arayışlarına başlayan Trabzonspor’un listesine her geçen gün yeni bir isim giriyor. Ankaragücü’nde ortaya koyduğu 6 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çeken Tyler Boyd için Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile pazarlık masasına oturacak olan Fırtına’nın gündemine son olarak Eren Derdiyok girdi.

Bonservisi elinde

Sezon başında da Trabzonspor ile ismi anılan İsviçreli golcü, menajerler aracılığıyla Karadeniz ekibine önerildi. Bordo-Mavili yönetim ise transfer için teknik direktör Ünal Karaman’ın vereceği kararı bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının, ligi tanıması ve bonservisinin elinde bulunması nedeniyle 31 yaşındaki oyuncuya sıcak bakabileceği konuşuluyor.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 03:10
  1. Karaman
  2. Ankara
  3. Trabzonspor
  4. Eren Derdiyok
  5. Galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Altı aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz"
    1. "Altı aya kadar Arapça tabelaların..
    2. Parktaki aydınlatma direğinin elektrik..
    3. Trabzonspor'dan sürpriz forvet..
    4. Kocaeli'de tır yangını
    5. Elektrik akımına kapılan çocuk..
    6. Beşiktaş aradığı sol beki buldu Diego..
    7. FETÖ’deki yolsuzluğu bir FETÖ’cü..
    8. Kocaeli TEM’de plastik boru yüklü tır..
    9. Kuşadası Körfezi’nde 15’i çocuk 40..
    10. Kuşadası’nda motosiklet domuza çarptı,..
    11. Ertuğrul Sağlam’ın kuzeni 5 hastaya..
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. TEM Otoyolu’nda kamyon ile minibüs..
    14. Meral Akşener'in 'Bizi çadıra..
    15. "İstanbul'u çok karmaşık bir marjinal..
    16. ABD'den Cemal Kaşıkçı raporuna ilişkin..
    17. Afyonkarahisar’da aşırı yağış..
    18. Sudan'da askeri konsey muhalefetle..
    19. ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’..
    20. Çadlı aile kızının mezuniyetini görmek..
    21. "Bu medeniyetin baş şehrine yalancı..
    22. Yakalanan yankesicinin savunması pes..
    23. ABD'den BM'nin Kaşıkçı raporuna..
    24. "İstanbul sadece bizim İstanbul'umuz..
    25. ABD'nin önde gelen iki gazetesinde..
    26. Kuveyt Emiri Sabah, Irak Başbakanı..
    27. Kars’ta otobüs durağına bırakılan..
    28. Burdur’da sağanak etkili oldu, köy..
    29. BM:Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
    30. Kastamonu'daki fuhuş operasyonunda 14..
    Rusya S-400 füzelerini ateşledi! Dünyaya meydan okudular
    Rusya S-400 füzelerini ateşledi! Dünyaya meydan okudular
    Ekrem İmamoğlu, hezimet sonrası televizyona çıkmama kararı aldı
    Ekrem İmamoğlu, hezimet sonrası televizyona çıkmama kararı aldı
    Türkiye ve Rusya'ya flaş çağrı!
    Türkiye ve Rusya'ya flaş çağrı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş açıklamalar!
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş açıklamalar!
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest