Trabzonspor'dan Sosa kararı!
Trabzonspor'da yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'dan alınan ikinci kaptanlık görevi, Sosa'ya verildi.14 Eylül 2018 Cuma 17:25
Trabzonspor resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
A Takımımızda ikinci kaptanlık görevi Jose Ernesto Sosa’ya verildi.
Teknik Direktörümüz Ünal Karaman’ın önerisi ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla yabancı uyruklu futbolcularımızla daha sağlıklı bir diyaloğun pekişmesi amacıyla birinci kaptanımız Onur Recep Kıvrak’ın ardından ikinci kaptan olarak Jose Ernesto Sosa görevlendirildi.
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