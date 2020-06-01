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Spor

Trabzonspor'dan Ömer Toprak hamlesi

Yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Trabzonspor'a sürpriz bir isim önerildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:41:00 -
Trabzonspor'dan Ömer Toprak hamlesi

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Ömer Toprak menajerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildi.

Menajerler önerdi

Tecrübeli oyuncuyu 3.5 milyon Euro karşılığında Dortmund’dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Werder Bremen’in de Ömer’in satışına sıcak baktığı iddia edildi. Bordo- Mavili yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı, son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir’in vereceği öğrenildi.

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