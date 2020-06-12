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Spor

Trabzonspor’dan Ömer Karahasanoğlu’na teşekkür

Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 21:49:57 -
Trabzonspor’dan Ömer Karahasanoğlu’na teşekkür

Süper Lig’in 27. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor’un masraflarını iş adamı Ömer Karahasanoğlu karşıladı.


Bordo-mavili ekip, bu jestinden dolayı Karahasanoğlu’na resmi sitesinden bir teşekkür mesajı yayınlayarak, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 27. haftasında oynayacağımız Göztepe maçında kafilemizin deplasman masraflarını karşılayan iş adamı Ömer Karahasanoğlu’na teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

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