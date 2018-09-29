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Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş!

Trabzonspor Süper Lig'in 7.haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Bordo mavili ekip sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:52
Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş!

Trabzonspor Süper Lig'in 7.haftasında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.30.dakikada Samuel Eduok ve 37.dakikada Trezeguet'in golleriyle 2-0 öne geçti. Kasımpaşa'nın 2 golüne Trabzonspor Burak Yılmaz ile cevap verirken ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ YARI MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ!

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Trabzonspor, 53.dakikada Hugo Rodallega'nın golüyle eşitliği yakaladı. 72.dakikada tekrar sahneye çıkan Kolombiyalı golcü oyuncu Trabzonspor'u öne geçiren golü attı. Bu golden iki dakika sonra bordo mavili ekibin bir diğer golcüsü Burak Yılmaz skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti.

Trabzonspor bu galibiyetle puanını 10'na çıkarıken deplasman ekibi Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:52
  1. Trabzonspor
  2. Burak Yılmaz
  3. Hugo Rodallega
  4. Kasımpaşa
  5. Süper Lig
  6. Samuel Eduok
  7. Trezeguet

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