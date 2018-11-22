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Trabzonspor'dan "menajerlik ücreti" açıklaması

22 Kasım 2018 Perşembe 17:10
Trabzonspor'dan "menajerlik ücreti" açıklaması

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, futbolcu Caleb Ekuban'ın menajerlik ücretinin, satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ödeneceğini bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan faaliyet raporunda Ekuban'ın 225 bin avroluk menajerlik ücretinin yer aldığı ve buna ilişkin açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun 29 Ağustos 2018'de menajerlik ücreti ödenmeksizin Leeds United Kulübü'nden 1 yıllığına kiralandığı anımsatılarak, "Faaliyet raporumuzda belirtilen menajerlik ücreti, ilgili tarihte KAP'a yapmış olduğumuz açıklamadan da anlaşılacağı üzere kulübümüzün 31 Mayıs 2019'da sözleşmede bulunan satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzalanması halinde ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:10
  1. Caleb Ekuban
  2. Futbol
  3. SÜPER LİG
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