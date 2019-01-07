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Trabzonspor'dan Kucka'ya ödeme

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:57
Trabzonspor'dan Kucka'ya ödeme


TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, alacakları gerekçesiyle FIFA'ya başvuran Slovak oyuncu Juraj Kucka'ya ödeme yaptı.

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Slovak oyuncunun ihtar süresinin son gününde 450 bin avroluk ödeme gerçekleştirildiği ve bu sorunun ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Trabzonspor Kulübü, İtalyan ekibi Milan'a da Kucka ve Sosa'nın bonservis bedelleri nedeniyle geçen hafta yaklaşık 2,5 milyon avro ödemişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:57
  1. Futbol
  2. Juraj Kucka
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Trabzonspor

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