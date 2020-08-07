  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle

Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İngiliz ekibi Sheffield United, 20 milyon euro bedelle Türk eldiveni transfer etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 23:59:00 -
Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle

Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır’ın  Premier Lig ekiplerinden Sheffield United ile anlaştığı öne sürüldü.

Anlaşmanın 20 milyon euroluk bonservis bedeli ile gerçekleştiği DHA tarafından ortaya atıldı. Bordo mavili kulüp ayrıca Çakır'ın sonraki satışında yüzde 15 pay istediği öğrenildi.

Türk kaleci ile ayrıca Brighton'un ilgilendiği biliniyor.

20219-2020 sezonunda toplamda 43 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, başarılı bir sezonu geride bıraktı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm Türkiye bekliyordu! Yerli otomobilin ismi belli oldu
Otomotiv

Tüm Türkiye bekliyordu! Yerli otomobilin ismi belli oldu

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobile TOGG markası ile devam etme kararı aldıklarını açıkladı.
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti
Yerel

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Görüntüler şok etti

Kocaeli'de yemek vermek için çoban köpeğinin yanına giden kadın, yaşlı bir adamın hayvanı ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Yakalanınca..
Tatilci Başkan İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu
Siyaset

Tatilci Başkan İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu

Bulduğu her fırsatta tatile çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Muharrem İnce'nin yeni partisi hakkında sorula..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı