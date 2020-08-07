Trabzonspor'dan İngiltere'ye! 20 milyon euro bedelle
Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, İngiliz ekibi Sheffield United, 20 milyon euro bedelle Türk eldiveni transfer etti.
Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçiren kaleci Uğurcan Çakır’ın Premier Lig ekiplerinden Sheffield United ile anlaştığı öne sürüldü.
Anlaşmanın 20 milyon euroluk bonservis bedeli ile gerçekleştiği DHA tarafından ortaya atıldı. Bordo mavili kulüp ayrıca Çakır'ın sonraki satışında yüzde 15 pay istediği öğrenildi.
Türk kaleci ile ayrıca Brighton'un ilgilendiği biliniyor.
20219-2020 sezonunda toplamda 43 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, başarılı bir sezonu geride bıraktı.