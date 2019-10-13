Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarılan Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın durumu yarın yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosundan sol kasındaki şikayetleri üzerine çıkarılan Abdulkadir'in sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinden bilgilendirmede bulundu. Güven, şunları kaydetti: "Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.