Trabzonspor'da Zubkov ayrılığı

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bordo-mavili yönetimin, Ukraynalı tecrübeli kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un takımdan ayrılması konusunda Yunanistan temsilcisi AEK Atina ile büyük ölçüde anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Başarılı futbolcu, 2025 yılının şubat ayında Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında Karadeniz fırtınasının kadrosuna katılmıştı. Trabzonspor formasıyla sahaya çıktığı 57 resmi müsabakada rakip fileleri 12 kez havalandıran ve 16 da asist yapan tecrübeli isim, hücum yollarında skora yaptığı önemli katkılarla dikkat çekmişti. Kariyerinde yeni bir sayfa açarak Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Zubkov'un transfer sürecinde kulüpler arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ifade ediliyor. Önümüzdeki kısa süre içinde AEK Atina için sağlık kontrolünden geçmesi beklenen oyuncunun resmi sözleşmeye imza atmasıyla birlikte, Karadeniz ekibinin de bu ayrılığı resmi kanallardan kamuoyuna duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.