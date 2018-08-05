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Trabzonspor'da yeni transfer sakatlandı

Trabzonspor'un Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transferi Vahid Amiri'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 17:56
Trabzonspor'da yeni transfer sakatlandı

Trabzonspor Kulübü, İtalya temsilcisi Cagliari ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan İranlı futbolcusu Vahid Amiri'nin sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edildiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün oynanan ve 0-0 berabere sona eren hazırlık maçının ikinci yarısında girdiği bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkan Amiri'nin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Cagliari ile oynadığımız hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Vahid Amiri'nin bugün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem içinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 17:56
  1. Trabzonspor
  2. Cagliari

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