Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları11 Temmuz 2019 Perşembe 21:59
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam antrenmanı gerçekleştirdi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği antrenmanda futbolcular, dayanıklılık esaslı büyük alan oyunları oynandı.
Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, 13 Temmuz Cumartesi günü yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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