Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları



TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam antrenmanı gerçekleştirdi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği antrenmanda futbolcular, dayanıklılık esaslı büyük alan oyunları oynandı. Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, 13 Temmuz Cumartesi günü yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.