Trabzonspor'da yeni hedef: Benficalı Prestianni
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Trabzonspor, kanat transferi çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer, Aral Şimşir transferinin ardından yeni rota olarak Benficalı Gianluca Prestianni'ye çevirdi.
Trabzonspor, kadro planlaması kapsamında kanat hattını güçlendiriyor. TRT Spor’un haberine göre Bordo mavili kulüp, Aral Şimşir transferini resmen tamamladı.
Milli oyuncunun takıma katılmasının ardından sağ kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, Gianluca Prestianni'yi gündemine aldı.
Yönetim, Benfica forması giyen 20 yaşındaki Arjantinli oyuncu için temaslarını sürdürüyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve bonservis pazarlıklarının devam ettiği öğrenildi.
2029 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunan Gianluca Prestianni, geride kalan sezonda 29 lig maçında 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.