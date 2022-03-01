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Spor Trabzonspor'da Vitor Hugo sakatlandı!
Spor

Trabzonspor'da Vitor Hugo sakatlandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Vitor Hugo oyundan çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 23:16:00 -
Trabzonspor'da Vitor Hugo sakatlandı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Antalyaspor'u Visca ve Berat Özdemir'in golleriyle 2-0 yendi. Bordo-Mavililer bu sonuçla yarı finale yükseldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Vitor Hugo sakatlandı. 85. dakikada rakibiyle mücadeleye giren Brezilyalı stoper yerde kaldı. Maça devam edemeyen 30 yaşındaki futbolcu sedyeyle saha dışına çıkarıldı.

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