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Spor

Trabzonspor’da test sonuçları negatif

Trabzonspor’da her hafta rutin olarak uygulanan korona virüs testlerinin hiçbirinde pozitif vakaya rastlanılmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 22:15:11 -
Trabzonspor’da test sonuçları negatif

Trabzonspor’da her hafta rutin olarak uygulanan korona virüs testlerinin hiçbirinde pozitif vakaya rastlanılmadı.


Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

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