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Spor

Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular dördüncü kez Kovid-19 testinden geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:08:06 -
Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular dördüncü kez Kovid-19 testinden geçti

TRABZON (AA) - Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

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