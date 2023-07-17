Trabzonspor'da sürpriz ayrılık! Yıldız oyuncu yuvadan uçtu

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdüren Trabzonspor’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren bordo mavili kulübün orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz’den flaş bir hamle geldi.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası uzun bir süre takımdan ayrı kalan ve sezon başı kampına katılan Dorukhan Toköz, son iki hazırlık maçının kadrosuna da alınmamıştı.

İlk kampın bitiminin ardından Bjelica'nın Dorukhan ile tekrar görüştüğü, oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ve idman programlarını çıkartamadığını söylediği aktarıldı.

Trabzonspor, Dorukhan Toköz’ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

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KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dorukhan Toköz arasındaki 29.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.