Trabzonspor'da Sosa ve Novak sevinci

Ankaragücü maçında sakatlanan ve sol ayak başparmağı kırılan Filip Novak, dün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Oldukça istekli gözüken Novak'ın kendisi için yapılan özel krampon ile Galatasaray maçında forma giyebileceği belirtildi.

UĞURCAN DA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR



Beşiktaş maçında sakatlanan ve 54 gündür takımdan ayrı kalan Jose Sosa ise tamamen iyileşti ve dün idmanda oldukça iyi gözüktü. Sadece maç eksiği bulunan Sosa'nın Galatasaray maçının kadrosunda yer alacağı ancak maça 11'de başlama ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Ankaragücü maçında sol arka adalesinde yırtık oluşan kaleci Uğurcan Çakır'ın durumu ise karşılaşma öncesi belli olacak. Genç kalecinin iğne ile oynaması da ihtimaller arasında...

YUSUF, GALATASARAY'I GÖRDÜ MÜ YAZIYOR!



Trabzonspor'un Galatasaray karşısında en büyük kozlarından birisi Yusuf Yazıcı olacak. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da güvendiği isimlerin başında gelen 22 yaşındaki yıldız da Galatasaray'ı affetmiyor. Bugüne kadar İstanbul ekibine karşı dört maçta forma giyen genç futbolcu, bu maçlarda 2 gol, 1 asistin altına imza attı ve tam 3 gole doğrudan etki etmeyi başardı.

PEREİRA YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan ve tedavisi süren Pereira dünkü antrenmanı ziyaret etti. Antrenmana koltuk değnekleri ile gelen Portekizli sağ bek bir süre antrenmanı seyredip takım arkadaşlarına moral verdi.