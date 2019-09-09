Trabzonspor'da şoke eden sakatlık! Futbol hayatı bitebilir

Milli Takım'da sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılan Abdülkadir Ömür hakkında yorumcu Kaya Çilingiroğlu'ndan çarpıcı bir iddia geldi.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının ortaya çıkmasının ardından yorumcu Kaya Çilingiroğlu, "Feci kötü bir yırtık, onun ekstra dikilmesi lazım yani bilgi böyle inşallah ameliyatı çok iyi geçer çünkü bir daha yırtılma riski varmış" ifadelerini kullandı.

"Bir daha yırtılma riski varmış"

Abdülkadir Ömür’ün futbol hayatının tehlikeye girdiğini ifade eden Çilingiroğlu “Ben dün burada demiştim ki menüsküs yırtığı 6 ay olmaz, bu çok kötü bir yırtıkmış minimum 4 ay ve 6 sürebilir. Sezonu kapadı gibi düşünün. Türk bir doktor var milli takımın doktoruymuş soyadı Şentürk, Abdülkadir ona çok inanıyormuş ailesi falan herhalde bu doktor protezciymiş, kıkırdak problemlerindeki dizler oluyor ya çok ileri yaşlarda yapıyorlar bunu ve bana söyleyen kişi dedi ki bu çok iyi dikilmezse futbol hayatı bitebilir. 20 Yaşında o derece bir ciddi problemi varmış çocuğun biz de bilgisizce dün burada menüsküs yırtığı falan olamaz dedik.. Feci kötü bir yırtık, onun ekstra dikilmesi lazım yani bilgi böyle inşallah ameliyatı çok iyi geçer çünkü bir daha yırtılma riski varmış. " dedi.

Doktor Hakan Bozdoğan ile yolların ayrılma kararına ise “Doktorun kovulma sebebini de öğrendim adam menüsküs değil demiş, MR yaptıktan sonra dün de göndermişler çok yazık oldu çocuğa... Bu sene onun iyi bir transfer yapabileceğini düşünüyordum ama oynamayacak çok erken menüsküsü kaybetmek kötü bir şey, erken yaşlarda gidiyor. 25’lerde gitse 28’lerde itse idare edersin 20 yaşında çocuk gencecik daha hayatın baharında öyle derler, geçen sene yıldızdı nazar değdi adam. Milli takıma geçti bakın başına neler geldi. “ açıklamasında bulundu.