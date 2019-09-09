0553 313 94 23

Trabzonspor'da şoke eden sakatlık! Futbol hayatı bitebilir

Sakatlığı dolayısıyla Milli Takım aday kadrosundan çıkartılan Abdülkadir Ömür ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:49
Trabzonspor'da şoke eden sakatlık! Futbol hayatı bitebilir

Milli Takım'da sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılan Abdülkadir Ömür hakkında yorumcu Kaya Çilingiroğlu'ndan çarpıcı bir iddia geldi.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün sakatlığının ortaya çıkmasının ardından yorumcu Kaya Çilingiroğlu, "Feci kötü bir yırtık, onun ekstra dikilmesi lazım yani bilgi böyle inşallah ameliyatı çok iyi geçer çünkü bir daha yırtılma riski varmış" ifadelerini kullandı.

"Bir daha yırtılma riski varmış"

Abdülkadir Ömür’ün futbol hayatının tehlikeye girdiğini ifade eden Çilingiroğlu “Ben dün burada demiştim ki menüsküs yırtığı 6 ay olmaz, bu çok kötü bir yırtıkmış minimum 4 ay ve 6 sürebilir. Sezonu kapadı gibi düşünün. Türk bir doktor var milli takımın doktoruymuş soyadı Şentürk, Abdülkadir ona çok inanıyormuş ailesi falan herhalde bu doktor protezciymiş, kıkırdak problemlerindeki dizler oluyor ya çok ileri yaşlarda yapıyorlar bunu ve bana söyleyen kişi dedi ki bu çok iyi dikilmezse futbol hayatı bitebilir. 20 Yaşında o derece bir ciddi problemi varmış çocuğun biz de bilgisizce dün burada menüsküs yırtığı falan olamaz dedik.. Feci kötü bir yırtık, onun ekstra dikilmesi lazım yani bilgi böyle inşallah ameliyatı çok iyi geçer çünkü bir daha yırtılma riski varmış. " dedi.

Doktor Hakan Bozdoğan ile yolların ayrılma kararına ise “Doktorun kovulma sebebini de öğrendim adam menüsküs değil demiş, MR yaptıktan sonra dün de göndermişler çok yazık oldu çocuğa... Bu sene onun iyi bir transfer yapabileceğini düşünüyordum ama oynamayacak çok erken menüsküsü kaybetmek kötü bir şey, erken yaşlarda gidiyor. 25’lerde gitse 28’lerde itse idare edersin 20 yaşında çocuk gencecik daha hayatın baharında öyle derler, geçen sene yıldızdı nazar değdi adam. Milli takıma geçti bakın başına neler geldi. “ açıklamasında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:49
  1. Trabzonspor
  2. Abdülkadir Ömür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 dakika devam eden dolu Erciş’i bu hale getirdi
    1. 15 dakika devam eden dolu Erciş’i bu..
    2. Prof. Alkın, PPK'dan çıkması beklenen..
    3. İhraç tebligatı Davutoğlu’na ulaştı
    4. 10 yaşındaki çocuk demir korkulukların..
    5. Akıncı Üssü davası
    6. Hollanda, Belçika ve Lüksemburg..
    7. İngiltere'de bir istifa daha! Kritik..
    8. Aşure tatlı olmasına rağmen gıda..
    9. İzmir semalarında heyecan veren..
    10. Hamaslı yönetici 5 aydır Suudi..
    11. Nilüfer’de ağızlar tatlandı
    12. Trabzonspor'da şoke eden sakatlık!..
    13. Oğuz Çetin, Kız Milli Takımı kampını..
    14. 9.9.2019’da 12 çift "Evet" dedi
    15. İsrail Mahkemesi'nin "Filistinlilerin..
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. Başkan Erdoğan 30 ismi Ankara'ya çağırdı
    18. Tatvan’daki çocuklar spora..
    19. AK Parti’den hizmet açıklaması
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. Kontrolden çıkan otomobil 20 metre..
    22. Edremit Belediyesi 5 bin kişiye aşure..
    23. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    24. Hırsızı ayakkabısı yakalattı
    25. Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş..
    26. Deveci: “Ruhumuzda Kuvayi Milliye var”
    27. Tufan Kansuva'nın ailesine Topçu'dan..
    28. Prof. Dr. Ünsaçar: "Konya, makine..
    29. Borsa günü yükselişle tamamladı
    30. Güvenlik kamerasına içki şişesi..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!