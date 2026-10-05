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Spor Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi
Spor

Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi

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Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi

Karadeniz fırtınası Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti. Öte yandan antrenman öncesi teknik direktör Thomas Reis'in doğum günü kutlandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular salonda ısınma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, antrenmanı pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla sonlandırdı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

 

Thomas Reis'e doğum günü kutlaması

Öte yandan antrenman öncesi teknik direktör Thomas Reis'in doğum günü kutlandı.

Bordo-mavili kulübün ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve futbolcuların yer aldığı video "Mutlu yıllar Thomas Reis" başlığıyla yayınlandı.

Videoda Kafkas, Thomas​​​​​​​ Reis'e doğum günü pastasından ikram etti.

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