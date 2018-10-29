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Trabzonspor'da sakatlık şaşkınlığı!

Trabzonspor, Antalyaspor maçında sakatlanan Yazıcı'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:14
Trabzonspor'da sakatlık şaşkınlığı!

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan, oyuncumuz Yusuf Yazıcı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Yusuf Yazıcı’nın şikayeti üzerine gerekli tetkikleri yaptıklarını belirten Bozdoğan, “Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında (M. Obturator Externus) ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf’un yaklaşık olarak 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:14
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