Trabzonspor'da Mohammed Fouzair sesleri! Bedavaya geliyor Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor rotayı tekrardan Mohammed Fouzair'a çevirdi.

Yeniakit.com.tr- Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bonservis ücreti yok! Bordo mavili kurmayların daha önceden nabız yokladığı 27 yaşındaki 10 numara mevkinde ve kanatlarda top koşturan 27 yaşındaki Mohammed Fouzair için tekrardan harekete geçti. Trabzonspor'un bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya teklifini sunduğu ve oyuncudan haber beklediği iddia edildi. Faslı oyuncu Ohod Al - Medine takımında 9 maçta forma giyerken 2 kezde asist yapma başarısı gösterdi. Mohammed Fouzair takımıyla sözleşmesi sona erdi.

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