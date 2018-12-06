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Trabzonspor'da Mete Kalkavan tepkisi

- Bordo-mavili kulübün açıklamasından:- "Mete Kalkavan'ın yönettiği Trabzonspor maçlarındaki yanlış kararları futbol kamuoyunun hafızalarından henüz silinmemiştir"- "Her maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da hakemin, verdiği kararlar ile sahadaki mücadelenin önüne geçmediği bir maç yönetmesi en büyük beklentimiz olacaktır"

06 Aralık 2018 Perşembe 16:05
Trabzonspor'da Mete Kalkavan tepkisi


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, maça hakem Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösterildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun, Atiker Konyaspor maçına Mete Kalkavan'ı atadığı hatırlatıldı.

Mete Kalkavan'ın yönettiği Trabzonspor maçlarındaki yanlış kararlarının futbol kamuoyunun hafızalarından henüz silinmediği savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"En yakın örnek ise henüz bu sezonun üçüncü haftasında oynadığımız Ankaragücü maçıdır. Lehimize olan faulü aleyhimize çalarak puan kaybımızın başlıca mimarı olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda da maç skoruna doğrudan etki eden yanlış kararları ile Trabzonspor'umuzun saha başarısını defalarca engelleyen Kalkavan'ın kendi sahamızdaki bir maça verilmesini anlamlandıramıyoruz.

Beşiktaş mücadelesi öncesi ligdeki gidişatımız için son derece kritik olan bu maçta görevlendirilen bu hakeme yönelik camiamız içinde beliren tepkinin son derece haklı dayanakları olduğu, söz konusu hakemin Trabzonspor karnesi incelendiğinde bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Trabzonspor Kulübü olarak her maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da hakemin, verdiği kararlar ile sahadaki mücadelenin önüne geçmediği bir maç yönetmesi en büyük beklentimiz olacaktır."


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:05
  1. Futbol
  2. Spor Toto Süper Lig
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