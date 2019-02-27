Trabzonspor'da kupa üzüntüsü





TRABZON (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Ümraniyespor'a deplasmanda 3-1 yenilerek elenen Trabzonspor'da, kulüp başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, öz eleştirilerini de yaparak samimiyetle yollarına devam edeceklerini belirtti.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O kupayı yeniden kazanarak müzemize getirmeye hem takımımızın hem de taraftarlarımızın çok ihtiyacı vardı. Hepimiz inanmıştık ama olmadı. Kötüye kötü diyebilmeli... Bunlardan ders alarak, öz eleştirimizi de yaparak samimiyetle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlere yönelik de eleştiride bulunan Doğan, açıklamasında "Türk futbolunun en büyük sorunu, görevi adalet dağıtmak olan hakemler. Ümraniyespor'un yarı finale yükselmesine asla gölge düşürmeden söylemek isterim ki Trabzonspor hiçbir zaman kimseden imtiyaz istemedi. Sadece adil ve güzel bir oyun istedi. Ama o da sizde yok." ifadelerine yer verdi.











