Trabzonspor'da kongre tarihi belli oldu

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tüzüğümüzün ilgili maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk aranan ilk toplantının aşağıdaki gündemle 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon adresinde saat 12.00’da yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu Trabzon adresinde saat 10.00’da yapılmasına karar vermiştir" denildi.

Olağan Genel Kurul'da ilk gün idari ve mali raporların görüşülmesi, bütçenin görüşülüp onaylanması, ikinci gün ise başkan adaylarının konuşmasının ardından seçim gibi gündem maddelerinin yer aldığı belirtildi.