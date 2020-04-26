Trabzonspor'da kılavuz kaptan Sosa

Jose Sosa, şimdiden adını kulüp tarihine yazdırmaya hazırlanıyor. 2017’de geldiği bordo-mavili takımda 3. sezonunu geçiren Sosa, özellikle liderliği, sorumluluk alması, özverisi ve yüksek performansıyla alkışları topluyor.

Trabzon'a iyice alıştı

Milliyet'in haberine göre; Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da çok takdir ederek yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı Sosa, Trabzon’a iyice alıştı. Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid, Napoli, Milan, Beşiktaş gibi kulüpler olan Sosa, buna karşın Trabzonspor ile farklı bir seviyeye geldi. Takımın hem kaptanı hem de en önemli ismi kabul edilen yıldız oyuncu, yetiştiği Estudiantes’ten sonra Trabzonspor’la sembolleşti. Sosa’nın Avrupa kariyerinde 93 maçla en fazla forma giydiği takım Trabzonspor oldu.

İki kızı ve eşiyle Trabzon’da keyifli günler geçiren Sosa, kızlarının Türk bayraklı fotoğraflarıyla öne çıkıyor. Kızlarına Türkçe de öğrenmelerinde yardım eden ve kendisi de Türkçe öğrenen Sosa, son olarak 23 Nisan kutlamasıyla alkış aldı.