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Trabzonspor'da kadro tekrar değişiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan farklı mağlubiyetin ardından ligin 13’üncü haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı kadrosunda değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:20
Trabzonspor'da kadro tekrar değişiyor

Süper Lig’de oynadığı son 4 maçından da galibiyet çıkaramayan Trabzonspor’da son olarak Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-0’lık yenilginin ardından teknik direktör Ünal Karaman, kadroda değişime gidecek. Fenerbahçe maçına farklı 11 ile çıkmayı planlayan Karaman’ın, kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ile Burak Yılmaz’ın yanı sıra hücum hattında da değişiklik yapacağı öğrenildi.

ONUR’UN YERİNE UĞURCAN

Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11’de başlayan ancak etkili bir performans sergileyemeyen Nwakaeme’yi kulübeye çekmeyi planlayan teknik direktör Karaman, bu oyuncunun yerine sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Yusuf Yazıcı’yı monte etmeyi düşünüyor. Karaman’ın ayrıca 5-0’lık Yeni Malatyaspor maçında kritik hatalar yapan savunma hattında da değişiklik yapabileceği, ayrıca hücum hattında Olcay’ı da dinlendirebileceği öğrenildi. Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak’ın yerine ise kalede Uğurcan Çakır’ın görev yapması bekleniyor.

İLK 11'DE İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Bu arada Fenerbahçe maçında da kadrosunda değişim yapacak olan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ceza, sakatlıklar ve oyuncuların form durumları nedeniyle geride kalan 12 haftalık bölümde ilk 11’inde istikrar yakalayamadı. 12 haftalık bölümde sadece Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü ve Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarına aynı 11'ler ile çıkan bordo-mavililerde diğer 8 maçlık periyotta ise farklı 11’ler sahada mücadele etti.

Trabzonspor, son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçına Onur, Pereira, Toure, Hossesini, Onazi, Sosa, Olcay, Abdülkadir, Nwakaeme ve Rodallega 11’i ile çıkmıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:20
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