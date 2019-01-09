0553 313 94 23

Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları

- İdmanda ayak tenisi oynanan futbolcuların neşeli olduğu görüldü

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:41
Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, gerçekleştirilen idmanda, bordo-mavili takım pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.

Karaman ve yardımcılarının da yer aldığı ayak tenisi oyununda neşeli anlar yaşandı.

Trabzonspor'un sakatlığı devam eden oyuncusu Arjantinli Jose Sosa ile kamptaki antrenmanda ayak bileğine darbe alan Slovak futbolcu Juraj Kucka antrenmana katılmadı. Her iki oyuncu da fizyoterapist eşliğinde salonda çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Zargo Toure takımdan ayrı koştu.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:41
  1. Antalya
  2. antrenman
  3. Futbol
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ı tehdit etti! "FIFA'ya gideriz"
    1. Beşiktaş'ı tehdit etti! "FIFA'ya..
    2. Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl ihracatı..
    3. Erdoğan konuşuyor... CANLI
    4. Engelli tanımadı! Tek parmağı ile..
    5. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    7. Kuzey Ege'de feribot seferlerine..
    8. Diriliş Ertuğrul'un 131.bölümü ne..
    9. Sudan'daki gösterilerde 9 yaralı
    10. Kahire'de "Muhammed Salah müzesi"..
    11. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    12. Batman'da terör örgütü DEAŞ..
    13. Traktörle çarptı, ölmeyince tüfekle..
    14. Minik Emirhan'ın imdadına İl Özel..
    15. Bakan Akar Şoygu ile görüştü!
    16. GÜNCELLEME - Doktorun kadın..
    17. İZBAN'daki grevin ertelenmesi
    18. Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
    19. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses..
    20. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar