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Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Sakatlıkları bulunan Sosa ve Kucka antrenmana katılmadı

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:48
Trabzonspor'da ikinci yarı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, bordo-mavili takımın dün 3-1 kazandığı ADO Den Haag hazırlık maçında forma giyen oyunculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı.

Antrenman, takımdaki diğer oyuncuların, koşu, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi. Pas çalışması sırasında teknik direktör Karaman'ın oyuncularını sık sık uyardığı görüldü.

Trabzonspor'un sakatlığı devam eden oyuncusu Arjantinli Jose Sosa ile kamptaki antrenmanda ayak bileğine darbe alan Slovak futbolcu Juraj Kucka antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Zargo Toure takımdan ayrı koştu.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:48
  1. Antalya
  2. antrenman
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