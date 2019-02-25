Trabzonspor’da hedef kupa

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında yarın deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, kupa finali yolunda bir engeli daha aşmak istiyor.

Süper Lig’in 23. haftasını Göztepe galibiyeti ile kapatan Trabzonspor, yarın Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor’a konuk olacak. İki takım arasında Medical Park Stadı’nda oynanan ilk maçta Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, rakibi karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’da oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Trabzonspor’da moraller yerinde

Spor Toto Süper Lig’de, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetleri sonrası Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor’da moraller yerinde. İzmir’de oynadığı maçın ardındankente dönmeyerek, Ümraniyespor maçı için İstanbul’a geçen Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür ve İbanez, kadroda yer almıyor.

Haluk Şahin: "Hedefimiz kupa"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Ziraat Türkiye Kupası’nda final oynamak istediklerini söyledi. Şahin, Göztepe karşısında hak ettikleri bir galibiyet alarak moral bulduklarını belirterek, "Ümraniyespor ile sahamızda oynadığımız ilk maçta golsüz berabere kalarak avantaj elde edemedik. Bizim için her maç ciddi ve çok önemli. Trabzonspor olarak hem içeride hem de dışarıda oynadığımız maçları kazanabilecek güçte bir takımız. Rakibin gücünü ve neler yapabileceğini biliyoruz. Bu tür kupa maçlarında her türlü sonuç ortaya çıkabiliyor. Biz kazanmak istiyoruz ve tek hedefimiz kupayı kazanmak" dedi.

Muhtemel 11

Trabzonspor’un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini (Tuore), Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Yusuf Yazıcı, Ekuban ve Rodallega 11 ile çıkması bekleniyor.