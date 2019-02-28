Trabzonspor'da flaş gelişme! Yasak kalktı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Sosa, Kucka, Novak ve Burak Yılmaz'ın eski kulüpleriyle olan pürüzlerin giderilmesi sonrası transfer yasağı kalktı.28 Şubat 2019 Perşembe 19:03
Trabzonspor'da yönetim Sosa, Kucka, Novak ve Burak Yılmaz'ın eski kulüpleriyle olan ödeme pürüzlerini çözdü, transfer yasağı kaldırıldı.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Bugün 30 milyon TL tutarında Sosa Burak Kucka ve Novak’ın kulüplerine ödeme yaptık. Gelmesi muhtemel yeni yasakların önünü kapadık ve şikayetler kalktı" dedi.
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