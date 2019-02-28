Trabzonspor'da flaş gelişme! Yasak kalktı Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Sosa, Kucka, Novak ve Burak Yılmaz'ın eski kulüpleriyle olan pürüzlerin giderilmesi sonrası transfer yasağı kalktı.

Trabzonspor'da yönetim Sosa, Kucka, Novak ve Burak Yılmaz'ın eski kulüpleriyle olan ödeme pürüzlerini çözdü, transfer yasağı kaldırıldı. Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Bugün 30 milyon TL tutarında Sosa Burak Kucka ve Novak’ın kulüplerine ödeme yaptık. Gelmesi muhtemel yeni yasakların önünü kapadık ve şikayetler kalktı" dedi.

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