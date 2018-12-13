Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Trabzonspor'da 28 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Akbaş ile yollar ayrıldı.13 Aralık 2018 Perşembe 17:42
Trabzonspor'da savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın sözleşmesi feshedildi.
Trabzonspor'da savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'ın sözleşmesi feshedildi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla."
YORUM YAZ